André Rabello y cuatro delatores brasileños no testificarán en el juicio de Odebrecht

Los brasileños André Rabello, Olivio Rodrigues Junior, Luiz Antonio Mameri, Marco Grillo y Ángela Palmeira Ferreira, cinco antiguos ejecutivos y operadores de Odebrecht, no se presentarán como testigos de la Fiscalía Especial Anticorrupción durante el juicio por blanqueo de capitales que se lleva a cabo en la sala de la juez Baloisa Marquínez.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo anunció su decisión este lunes 26 de enero, ante la imposibilidad de contactarlos, ya que las autoridades de Brasil han comunicado que no colaborarán más con Panamá.

Las declaraciones de Rabello, Rodrigues, Mameri, Grillo y Palmeira ya constan en el expediente; todos tienen acuerdos de colaboración eficaz y/o de pena con la Fiscalía. Los cinco explicaron con lujo de detalle cómo funcionaba la red de sociedades anónimas utilizada por Odebrecht para pagar sobornos a políticos, funcionarios y testaferros panameños, a cambio de contratos con el Estado.

Rabello fue el intendente de Odebrecht en Panamá. Como parte de su acuerdo de colaboración eficaz, aportó información sobre el mecanismo utilizado por la constructora para realizar los acercamientos con los funcionarios panameños y las personas allegadas a estos, a fin de poder determinar los montos a pagar y los privilegios que se le otorgaron a la constructora. Incluso aportó las órdenes de pago giradas a los bancos y quiénes eran los beneficiarios finales de los pagos ilegales.

La fiscal Morcillo también pidió excluir de su lista de testigos a Raúl de Saint Malo, Jorge Espino, Andrés Mosez Libedinski y Ramón Carretero Napolitano.

La declaración de De Saint Malo y Espino está relacionada con tres acusados que son procesados aparte, por la Corte Suprema de Justicia, por ser miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen): los hermanos Ricardo Albeto y Luis Enrique Martinelli Linares y el exministro de Obras Públicas, Jaime Ford. En tanto, Mosez es cuñado de Danna Harrick, exdirectora del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades), quien fue declarada reo rebelde.

Sobre Carretero, está en Venezuela, donde se recupera de las heridas de un accidente de avioneta ocurrido en septiembre de 2025.

En cambio, la fiscal confirmó que sí llamará a Gabriel Alvarado Far, Olmedo Méndez y Mauricio Cort. Además dijo que su primer testigo será Yara Campos, actual magistrada suplente del Tribunal Electoral (TE).

Campos, quien antes fue directora ejecutiva del TE, explicará las donaciones privadas que Odebrecht realizó a varias campañas de los periodos electorales de 2009 y 2014.

La juez Marquínez cerró la sesión de este lunes, poco antes de mediodía. El juicio se reanuda el martes 27 de enero.

Marquínez informó que esta semana, el juicio se desarrollará en un horario de 8:20 a.m. a 1:00 p.m.

Información en desarrollo…