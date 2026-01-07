Anilú Batista es la nueva secretaria general del Ministerio Público

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La exfiscal Anilú Batista asumió el cargo de secretaria general de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en reemplazo de Jorge Luis De La Torre.

Batista, quien hasta ahora ejercía como subsecretaria, asume el cargo en medio de una serie de cambios y rotaciones de fiscales.

La PGN no ha informado cuándo o por qué ocurrieron estos cambios, pero Batista ya figura en el sitio ministeriopublico.gob.pa como secretaria general. Ni rastro de De La Torre, aunque su nombre sí aparece todavía en la planilla de la institución, como secretario general.

Durante la administración de Javier Caraballo como procurador general (periodo que terminó el 31 de diciembre de 2025), Batista se desempeñó como fiscal anticorrupción y manejó investigaciones como el cobro de la multa a la empresa Odebrecht y las pesquisas por supuestas irregularidades en el manejo de la plataforma del vale digital, programa social creado durante la pandemia de la covid-19.

A principios de esta semana se conoció una serie de rotaciones y traslados de fiscales superiores a diferentes despacho, en lo que se asume como un reordenamiento de las capacidades para la gestión investigativa en algunas áreas.

Entre estas se conoció el traslado de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, aunque no se especificó el nuevo despacho al que sería enviada. Sin embargo, se informó que Morcillo seguirá a cargo del caso Odebrecht, cuyo juicio inicia el próximo lunes 12 de enero.

En tanto, la fiscal Patricia Herrera, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, ahora será fiscal anticorrupción.

Gladys Morán, que se encontraba a cargo de la Fiscalía Regional de Herrera, fue enviada a la provincia de Los Santos.

Julio Vergara pasará de la Fiscalía Superior de Bocas del Toro a la de Chiriquí.

Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juarez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón.