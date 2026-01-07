Panamá, 07 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ministerio Público

    Anilú Batista es la nueva secretaria general del Ministerio Público

    Juan Manuel Díaz
    Anilú Batista es la nueva secretaria general del Ministerio Público
    Anilú Batista en la nueva secretaria general del Ministerio Público.. LA PRENSA/Richard Bonilla

    La exfiscal Anilú Batista asumió el cargo de secretaria general de la Procuraduría General de la Nación (PGN), en reemplazo de Jorge Luis De La Torre.

    +info

    Anilú Batista, subsecretaria del Ministerio Público, obtiene idoneidad para ser magistrada de la Corte SupremaAnilú Batista fue designada como procuradora encargada

    Batista, quien hasta ahora ejercía como subsecretaria, asume el cargo en medio de una serie de cambios y rotaciones de fiscales.

    La PGN no ha informado cuándo o por qué ocurrieron estos cambios, pero Batista ya figura en el sitio ministeriopublico.gob.pa como secretaria general. Ni rastro de De La Torre, aunque su nombre sí aparece todavía en la planilla de la institución, como secretario general.

    Durante la administración de Javier Caraballo como procurador general (periodo que terminó el 31 de diciembre de 2025), Batista se desempeñó como fiscal anticorrupción y manejó investigaciones como el cobro de la multa a la empresa Odebrecht y las pesquisas por supuestas irregularidades en el manejo de la plataforma del vale digital, programa social creado durante la pandemia de la covid-19.

    A principios de esta semana se conoció una serie de rotaciones y traslados de fiscales superiores a diferentes despacho, en lo que se asume como un reordenamiento de las capacidades para la gestión investigativa en algunas áreas.

    Entre estas se conoció el traslado de la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, aunque no se especificó el nuevo despacho al que sería enviada. Sin embargo, se informó que Morcillo seguirá a cargo del caso Odebrecht, cuyo juicio inicia el próximo lunes 12 de enero.

    En tanto, la fiscal Patricia Herrera, quien estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, ahora será fiscal anticorrupción.

    Gladys Morán, que se encontraba a cargo de la Fiscalía Regional de Herrera, fue enviada a la provincia de Los Santos.

    Julio Vergara pasará de la Fiscalía Superior de Bocas del Toro a la de Chiriquí.

    Las rotaciones también alcanzaron al fiscal anticorrupción de descarga Edwin Juarez, que fue enviado a la fiscalía especializada de homicidios en la provincia de Colón.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más