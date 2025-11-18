Anuncian convocatoria para estudiar en academias policiales y militares de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Jóvenes panameños de entre 18 y 22 años podrán inscribirse para participar en el proceso de selección para estudiar en academias policiales y militares de Estados Unidos, a partir de 2026.

Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), que agregó que esta convocatoria de inscripción se da en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

En un comunicado, el Ministerio de Seguridad explicó que la convocatoria estará disponible hasta las 4:00 p.m. del miércoles 10 de diciembre.

Se detalla que los aspirantes deben contar con la capacidad de leer, escribir y hablar el idioma inglés, para aspirar a cursar estudios en:

Academia Militar West Point

Academia de la Fuerza Aérea

Academia Naval

Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Se informó que los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del ministerio a las líneas telefónicas: 515-2815, 516-2842 y 516-2831.