    Preparación

    Anuncian convocatoria para estudiar en academias policiales y militares de Estados Unidos

    Henry Cárdenas P.
    La Academia Militar de West Point es una de las opciones. Tomada @WestPoint_USMA

    Jóvenes panameños de entre 18 y 22 años podrán inscribirse para participar en el proceso de selección para estudiar en academias policiales y militares de Estados Unidos, a partir de 2026.

    Así lo informó el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), que agregó que esta convocatoria de inscripción se da en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

    En un comunicado, el Ministerio de Seguridad explicó que la convocatoria estará disponible hasta las 4:00 p.m. del miércoles 10 de diciembre.

    Se detalla que los aspirantes deben contar con la capacidad de leer, escribir y hablar el idioma inglés, para aspirar a cursar estudios en:

    Academia Militar West Point

    Academia de la Fuerza Aérea

    Academia Naval

    Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

    Se informó que los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del ministerio a las líneas telefónicas: 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

    Henry Cárdenas P.

