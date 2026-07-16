Anyuri: La cantante fue víctima de un robo a mano armada en su casa y uno de los asaltantes lo confesó todo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘La Cuchita’ aseguró que la investigación continúa y van por el resto de los implicados.

Un hombre se declaró responsable del delito de robo agravado en perjuicio de la cantante de género urbano Yasiree Anyuri Lozano González, artísticamente conocida como “Anyuri” o “La Cuchita”.

La cantante fue víctima de un asalto a mano armada en su residencia y uno de los responsables fue capturado, por lo que, al enfrentar la justicia, confesó el hecho delictivo.

La sentencia penal se dictó formalmente tras la validación de un acuerdo de pena entre las partes ante un Juzgado de Garantías del Sistema Penal Acusatorio.

Culpable. Ministerio Público.

El violento asalto en El Crisol

Las investigaciones oficiales del Ministerio Público precisan que el hecho delictivo ocurrió la noche del 3 de abril de 2025, pasadas las 8:00 p.m., dentro de la residencia de la artista panameña, ubicada en el sector de El Crisol, corregimiento de José Domingo Espinar.

De acuerdo con el expediente fiscal, el agresor hoy sentenciado, irrumpió en la propiedad en compañía de otros sujetos.

Utilizando armas de fuego, violencia física e intimidación psicológica, los delincuentes sometieron a la cantante urbana y a su acompañante para despojarlos de joyas, documentos personales, tarjetas bancarias de diversas entidades y múltiples bienes de valor económico.

Yasiree Anyuri Lozano González, conocida artísticamente como "La Cuchita" y su abogado Roberto Gómez. IG

La artista rompe el silencio tras el fallo

Al abandonar las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, Anyuri ofreció sus primeras declaraciones públicas tras haber mantenido absoluta reserva durante el desarrollo del proceso legal.

“Durante todo este tiempo decidí guardar silencio. Muchas personas nunca supieron lo que viví, porque preferí no hacerlo público mientras la justicia hacía su trabajo”, manifestó la intérprete.

“A veces el silencio no es debilidad; es confiar en que la verdad hablará por sí sola. Hoy puedo decir que se está haciendo justicia”, añadió, extendiendo un agradecimiento institucional al Ministerio Público y a su representante legal, el abogado Roberto Gómez Posso.

Yasiree Anyuri Lozano González, conocida artísticamente como "La Cuchita" y su abogado Roberto Gómez. IG

Causa abierta y ruptura procesal

A pesar de haber logrado esta primera condena en firme, las autoridades judiciales aclararon que el caso no se encuentra cerrado.

La Fiscalía Superior de San Miguelito ordenó una ruptura procesal dentro del expediente original, lo que permite mantener una línea de investigación penal paralela y plenamente activa para identificar, localizar y capturar al resto de los individuos implicados en el asalto armado.