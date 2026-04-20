Aplazan audiencia contra Rodríguez y Pittí por ausencia del Consejo de Seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decidió suspender el juicio a los exmiembros del Consejo de Seguridad, Ronny Rodríguez y William Pittí.

La jueza Águeda Rentería, a cargo del proceso, abrió la sesión a eso de las 9:24 a.m. de este lunes 20 de abril; sin embargo, debió suspender la audiencia, ya que la parte querellante, en este caso el Consejo de Seguridad, no compareció.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Javier Cuadra aseguró contar con los elementos de prueba necesarios para solicitar una sentencia condenatoria.

Abogados de Ronny Rodríguez y William Pittí. LP/Gabriel Rodríguez

Los imputados Rodríguez y Pittí estuvieron presentes vía Zoom desde las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecen detenidos desde el pasado 26 de marzo.

Javier Cuadra, fiscal anticorrupción. LP/Gabriel Rodríguez

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