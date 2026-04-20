Panamá, 20 de abril del 2026

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    ESPIONAJE

    Aplazan audiencia contra Rodríguez y Pittí por ausencia del Consejo de Seguridad

    Juan Manuel Díaz
    Aplazan audiencia contra Rodríguez y Pittí por ausencia del Consejo de Seguridad
    Ronny Rodríguez, alias “Didier”, y William Pittí, alias “Guillermo”, en una ilustración tipo plumilla generada con inteligencia artificial a partir de fotografías de archivo.

    El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales decidió suspender el juicio a los exmiembros del Consejo de Seguridad, Ronny Rodríguez y William Pittí.

    La jueza Águeda Rentería, a cargo del proceso, abrió la sesión a eso de las 9:24 a.m. de este lunes 20 de abril; sin embargo, debió suspender la audiencia, ya que la parte querellante, en este caso el Consejo de Seguridad, no compareció.

    Por su parte, el fiscal anticorrupción Javier Cuadra aseguró contar con los elementos de prueba necesarios para solicitar una sentencia condenatoria.

    Aplazan audiencia contra Rodríguez y Pittí por ausencia del Consejo de Seguridad
    Abogados de Ronny Rodríguez y William Pittí. LP/Gabriel Rodríguez

    Los imputados Rodríguez y Pittí estuvieron presentes vía Zoom desde las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecen detenidos desde el pasado 26 de marzo.

    Aplazan audiencia contra Rodríguez y Pittí por ausencia del Consejo de Seguridad
    Javier Cuadra, fiscal anticorrupción. LP/Gabriel Rodríguez

    En desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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