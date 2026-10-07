NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Diez personas, entre ellas seis colombianos y cuatro panameños, fueron aprehendidas por su presunta vinculación con la minería ilegal, en un operativo que se realizó en Coclé del Norte, distrito de Donoso (Colón).

La Procuraduría General de la Nación informó que la Fiscalía Superior Especializada investiga a estas personas por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita para delinquir.

Además, se explicó que esta presunta actividad ilegal afectó el río Calzones y que la zona es un área protegida bajo la categoría de recursos manejados, donde ese tipo de actividades no está permitido.

En el operativo, las autoridades ubicaron dragas, motobombas, pesas digitales, generadores eléctricos, paneles solares, un equipo de internet satelital, teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos.

El Ministerio Público informó que lo incautado da indicios de que el grupo operaba de forma organizada.

Se informó que las diligencias se desarrollaron tras recibir reportes del Servicio Nacional Aeronaval y denuncias ciudadanas. Personal del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias participó en el operativo denominado Piedra Amarilla.

La Operación Piedra Amarilla dejó 10 aprehendidos, seis colombianos y cuatro panameños, investigados por presuntos delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía reportó tala, contaminación y degradación de recursos vinculadas a la… pic.twitter.com/AXLjPiIViq — La Prensa Panamá (@prensacom) October 7, 2026

De acuerdo con el Ministerio Público, en la diligencia se detectó la tala de árboles, degradación de los recursos naturales, contaminación por desechos y daños asociados a actividades para la extracción de recursos minerales.

Las personas aprehendidas serán puestas a disposición de un juez de garantías, ante quien la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, formulará la imputación de cargos y pedirá las medidas cautelares.