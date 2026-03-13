Panamá, 13 de marzo del 2026

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    Operación Vaquero

    Aprehenden a 16 personas por presunta red de hurto pecuario en Azuero

    Yasser Yánez García
    Aprehenden a 16 personas por presunta red de hurto pecuario en Azuero
    Aprehenden a 16 personas por presunta red de hurto pecuario en Azuero

    El Ministerio Público (MP) informó de la aprehensión de 16 personas, entre ellas dos funcionarios públicos señalados como presuntos autores o partícipes de una presunta red vinculada al hurto pecuario y otros delitos que afectan la actividad agropecuaria en la región de Azuero.

    A este grupo se suman cuatro personas que ya se encontraban detenidas por causas relacionadas con la investigación, lo que eleva a 19 el total de vinculados al caso.

    Según el comunicado, tras más de dos años de investigación, la operación denominada “Vaquero”, se desarrolló en sectores como Peña Blanca, El Carate y Las Tablas, así como en el distrito de Pesé, donde las autoridades realizaron múltiples allanamientos.

    Entre las intervenciones se incluyeron instalaciones del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), en busca de documentación relacionada con los hechos investigados.

    Según el Ministerio Público, los investigados estarían presuntamente vinculados con los delitos de hurto pecuario, asociación ilícita para delinquir, delitos contra la fe pública y corrupción de funcionarios.

    Las investigaciones se iniciaron en enero de 2024, cuando el Ministerio Público abrió actos de investigación con el apoyo de sus organismos auxiliares.

    De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han identificado al menos siete eventos delictivos relacionados con el hurto de ganado y actividades vinculadas al sector agrario, un delito que afecta de forma recurrente a productores de Azuero y otras zonas del interior del país.

    Yasser Yánez García


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