Aprehenden a 20 personas por presunto tráfico de migrantes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al menos 20 personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades panameñas, al estar presuntamente vinculadas al tráfico de migrantes.

La Policía Nacional adelantó que, en coordinación con el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (de la Embajada de Estados Unidos), se llevó a cabo la operación “Alborada”, dirigida a desarticular una presunta red vinculada al delito de crimen organizado y tráfico ilícito de migrantes.

Se informó que, en coordinación con la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, se realizaron 23 diligencias de allanamiento en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.

Las 20 personas aprehendidas son de nacionalidad panameña y en las diligencias se incautaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y diversos documentos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Los funcionarios de la Fiscalía continúan con las investigaciones del caso y las personas aprehendidas serán llevadas ante las instancias correspondientes.