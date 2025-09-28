Panamá, 28 de septiembre del 2025

    Operativo

    Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal

    Henry Cárdenas P.
    Las autoridades decomisaron diferentes herramientas utilizadas para la minería ilegal. Cortesía

    El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que mediante la “Operación Odín 2” aprehendió a 22 personas que presuntamente están vinculadas a la minería ilegal en la comarca Guna Yala.

    La entidad informó que la acción para combatir la minería ilegal se llevó a cabo en el río Pito, en el sector conocido como El Pozón.

    De acuerdo con el reporte, se aprehendieron a 22 ciudadanos colombianos; entre ellos 4 mujeres y 7 menores de edad.

    Además, se incautaron herramientas para la minería ilegal como palas, piquetas, bateas, tanques de combustible y una draga con capacidad. Este material fue entregado al Ministerio de Ambiente para su respectivo peritaje.

    De igual forma, las autoridades reportaron el decomiso de cuatro envases con oro, tres pesas digitales, tres teléfonos celulares y una batería portátil.

    Asimismo se incautó una escopeta calibre 22 con 6 municiones y sustancias ilícitas.

    El Senafront informó que se coordinó con el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente para los trámites correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades.

    Henry Cárdenas P.

