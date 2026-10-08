NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación Comunidad Segura dejó 22 personas aprehendidas tras 12 diligencias de allanamiento realizadas en las provincias de Colón y Panamá Oeste, como parte de una investigación contra grupos presuntamente dedicados a la venta de sustancias ilícitas.

El operativo fue liderado por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez, junto con personal de las fiscalías superiores especializadas en delitos relacionados con Drogas y la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

Durante las diligencias fueron decomisadas armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas, de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público.

Operación Comunidad Segura: 22 aprehendidos y decomiso de armas en dos provincias #Panamá #Colón pic.twitter.com/E1hWFwcKBs — La Prensa Panamá (@prensacom) October 8, 2026

En Panamá Oeste, los operativos se desarrollaron en los sectores de Arraiján, Bique, La Omar, Las Nubes, Burunga y Loma Cová.

Las 22 personas aprehendidas son señaladas preliminarmente de estar vinculadas con la presunta venta de drogas en áreas comerciales y residenciales. En las próximas horas estas personas serán presentadas ante un juez de garantías.

El Ministerio Público informó que la operación tuvo como objetivo desmantelar grupos dedicados a la comercialización de presuntas sustancias ilícitas.