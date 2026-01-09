Aprehenden a 36 personas durante operativo policial en Gorgona, Panamá Oeste

Un total de 36 personas fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional durante una acción operativa desarrollada en el sector de La Escondida, corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.
Los involucrados se encontraban participando en una actividad conocida popularmente como “parking”.
Del total de personas aprehendidas, 20 son hombres y 15 mujeres, entre ellas tres extranjeras, además de un menor de edad.
En el sector La Escondida, corregimiento de Gorgona, en coordinación con el Ministerio Público, desarticulamos un presunto parking. Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas. pic.twitter.com/BBJPD6wBTW— Policía Nacional (@policiadepanama) January 8, 2026
La operación se llevó a cabo en conjunto con personal del Ministerio Público, tras un allanamiento a una residencia utilizada como hospedaje ocasional, donde se desarrollaba la actividad.
Durante la diligencia, las autoridades también decomisaron dos armas de fuego tipo pistola, varias municiones sin detonar y una bolsa con presunta sustancia ilícita, presuntamente marihuana.
Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales y las investigaciones de rigor.