    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SEGURIDAD

    Aprehenden a 36 personas durante operativo policial en Gorgona, Panamá Oeste

    Getzalette Reyes
    Operativo en Panamá Oeste deja 36 aprehendidos. Foto/Cortesía

    Un total de 36 personas fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional durante una acción operativa desarrollada en el sector de La Escondida, corregimiento de Gorgona, distrito de Chame, en la provincia de Panamá Oeste.

    Los involucrados se encontraban participando en una actividad conocida popularmente como “parking”.

    Del total de personas aprehendidas, 20 son hombres y 15 mujeres, entre ellas tres extranjeras, además de un menor de edad.

    La operación se llevó a cabo en conjunto con personal del Ministerio Público, tras un allanamiento a una residencia utilizada como hospedaje ocasional, donde se desarrollaba la actividad.

    Durante la diligencia, las autoridades también decomisaron dos armas de fuego tipo pistola, varias municiones sin detonar y una bolsa con presunta sustancia ilícita, presuntamente marihuana.

    Parte de los productos que se hallaron en el desarrollo del operativo. Foto/Policía Nacional
    Arma hallada en la operación. Foto/Policía Nacional

    Las personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes para los trámites legales y las investigaciones de rigor.

    Getzalette Reyes

    Portadista


