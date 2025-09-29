Panamá, 29 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Corrupción

    Aprehenden a Alcalde de Chagres por manejos de fondos de la descentralización

    Juan Manuel Díaz
    La DIJ y la Fiscalía Anticorrupción lograron la aprehensión de los investigados. Cortesía.

    La Fiscalía Anticorrupción aprehendió en la mañana de este lunes 29 de septiembre, al Alcalde de Chagres, Eugenio Delgado y al extesorero de la junta comunal de Salud en la provincia de Colón, a quienes se le vincula con la presunta comisión de delitos de peculado por el manejo de $1.4 millones de la descentralización.

    Los allanamientos se realizaron en la mañana por parte de los funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía Anticorrupción en las que se ubicó a ambos exfuncionarios.

    A los aprehendidos se les vincula con irregularidades en el manejo de los fondos de la descentralización entre los años 2019-2024, asignados al Programa de Interés Social (PDIS) que debían destinarse al desarrollo de proyectos en las áreas de escasos recursos económicos.

    Ambos aprehendidos serán llevados en la próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de los cargos y la aplicación de medidas cautelares.

    Hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción ha formulado cargos por peculado contra 21 representantes, exrepresentantes de corregimiento y unos 19 extesoreros implicados en el manejo irregular de los fondos de la descentralización, que con una lesión patrimonial por el orden de los $14 millones.

    Durante la diligencia se ubicaron varios indicios.

    Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se han realizado más de 30 audiencias de imputación, aplicación de medidas cautelares y apelaciones ante los tribunales superiores.

    Igualmente se informó que se han aplicado medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificación periódica tras imputar cargos por el delito de peculado.

    Un total de nueve de los exrepresentantes a los que se le han imputado cargos, pertenecen a la filas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también figuran exrepresentantes de los partidos Cambio Democrático, Realizando Metas, Alianza, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y Panameñista.

    El Ministerio Público está por ubicar a unos 50 exrepresentantes de corregimientos, tesoreros y alcaldes a los que se le entregaron recursos de la descentralización para la realización de obras de interés social, que se concretaron.

    Por este caso la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Nacional (BNP) enfocadas en la ubicación de la información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024. Estas diligencias buscan verificar los desembolsos realizados por la Autoridad Nacional de Descentralización a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

