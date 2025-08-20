Aprehenden a cinco ciudadanos y decomisan más de 1,400 municiones en Veracruz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá informó que, en el marco de la Operación Pesca Digna, logró la aprehensión de cinco hombres y la incautación de 1,465 municiones de distintos calibres en un operativo realizado en los manglares de Veracruz, distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

De acuerdo con el reporte oficial, el personal se mantenía en labores de patrullaje terrestre tras la denuncia de una embarcación hurtada, cuando observaron a varias personas cargando una maleta. Al percatarse de la presencia de las unidades, los sospechosos intentaron huir hacia el mar, pero fueron capturados.

Dentro de la maleta, las autoridades hallaron 11 envoltorios plásticos con municiones sin detonar: 603 de calibre 12, 150 de calibre 9 mm, 150 de calibre .380, 90 de calibre .40 y 472 de calibre 5.56.

Durante el traslado de los retenidos y de la evidencia, una multitud del área intentó obstaculizar la operación lanzando objetos contundentes contra las unidades, lo que obligó al uso de gas lacrimógeno, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 303 de 2015, que regula el uso de la fuerza.

Paralelamente, en el manglar de El Chumical de Veracruz, fue ubicada una embarcación reportada como hurtada, la cual permanece bajo custodia de la Aeronaval y a disposición del Ministerio Público.