Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DISTRITO DE ARRAIJÁN

    Aprehenden a cinco ciudadanos y decomisan más de 1,400 municiones en Veracruz

    Getzalette Reyes
    Aprehenden a cinco ciudadanos y decomisan más de 1,400 municiones en Veracruz
    En dos operaciones aeronavales decomisan municiones y aprehenden a cinco personas. Foto/Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá informó que, en el marco de la Operación Pesca Digna, logró la aprehensión de cinco hombres y la incautación de 1,465 municiones de distintos calibres en un operativo realizado en los manglares de Veracruz, distrito de Arraiján (Panamá Oeste).

    De acuerdo con el reporte oficial, el personal se mantenía en labores de patrullaje terrestre tras la denuncia de una embarcación hurtada, cuando observaron a varias personas cargando una maleta. Al percatarse de la presencia de las unidades, los sospechosos intentaron huir hacia el mar, pero fueron capturados.

    Dentro de la maleta, las autoridades hallaron 11 envoltorios plásticos con municiones sin detonar: 603 de calibre 12, 150 de calibre 9 mm, 150 de calibre .380, 90 de calibre .40 y 472 de calibre 5.56.

    Aprehenden a cinco ciudadanos y decomisan más de 1,400 municiones en Veracruz
    En dos operaciones aeronavales decomisan municiones y aprehenden a cinco personas. Foto/Cortesía

    Durante el traslado de los retenidos y de la evidencia, una multitud del área intentó obstaculizar la operación lanzando objetos contundentes contra las unidades, lo que obligó al uso de gas lacrimógeno, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 303 de 2015, que regula el uso de la fuerza.

    Paralelamente, en el manglar de El Chumical de Veracruz, fue ubicada una embarcación reportada como hurtada, la cual permanece bajo custodia de la Aeronaval y a disposición del Ministerio Público.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más