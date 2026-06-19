Panamá, 19 de junio del 2026
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    Senafront

    Aprehenden a cinco panameños por presunta minería ilegal en Guna Yala

    Henry Cárdenas P.
    Aprehenden a cinco panameños por presunta minería ilegal en Guna Yala
    Las personas aprehendidas fueron remitidas a la Fiscalía de Ambiente. Cortesía

    Cinco ciudadanos panameños fueron aprehendidos en Nusagandí, comarca Guna Yala, por presuntamente estar vinculados a actividades relacionadas con la minería ilegal, informó este viernes el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    De acuerdo con el reporte del Senafront, la detención de estas personas se logró tras labores de inteligencia y en coordinación con el Congreso General Guna.

    Los aprehendidos y los elementos recabados fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Ambiente para las acciones legales correspondientes.

    Cabe recordar que en días pasados, en la provincia de Darién, agentes del Senafront aprehendieron a seis ciudadanos colombianos por presuntamente dedicarse a la minería ilegal. La acción se llevó a cabo en el sector de Mangle, cabecera del río Tuira, a unos 10 kilómetros de la frontera con Colombia.

    Además de las herramientas, en este operativo se decomisaron 13 animales de carga (mulas).

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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