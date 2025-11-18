Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional informó la mañana de este martes 18 de noviembre que desarticuló, en la provincia de Panamá, a un grupo de personas por la presunta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de un banco de la localidad.

De forma preliminar, se informó que en el Operativo Fraude Total, coordinado con el Ministerio Público, se aprehendió a cinco personas.

Según la Policía, las investigaciones indican que estas personas presuntamente realizaron un desfalco por más de $785 mil a un banco de la localidad.

Entre los detenidos se encuentra Bartolo Guante, conocido en el mundo artístico como Barto, quien presuntamente estaría vinculado en los hechos. Barto es conductor del podcast Flow La Música.

Presuntamente, estas personas falsificaban documentos de avalúos de propiedades y solicitaban préstamos hipotecarios.

De igual forma, se reportó que durante los allanamientos se decomisó un arma de fuego con 15 municiones y otros indicios relacionados con las investigaciones del caso.