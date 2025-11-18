Panamá, 18 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativo

    Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil

    Henry Cárdenas P.
    Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil
    El operativo se desarrolló en la provincia de Panamá. Cortesía

    La Policía Nacional informó la mañana de este martes 18 de noviembre que desarticuló, en la provincia de Panamá, a un grupo de personas por la presunta comisión del delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de un banco de la localidad.

    De forma preliminar, se informó que en el Operativo Fraude Total, coordinado con el Ministerio Público, se aprehendió a cinco personas.

    Según la Policía, las investigaciones indican que estas personas presuntamente realizaron un desfalco por más de $785 mil a un banco de la localidad.

    Entre los detenidos se encuentra Bartolo Guante, conocido en el mundo artístico como Barto, quien presuntamente estaría vinculado en los hechos. Barto es conductor del podcast Flow La Música.

    Presuntamente, estas personas falsificaban documentos de avalúos de propiedades y solicitaban préstamos hipotecarios.

    De igual forma, se reportó que durante los allanamientos se decomisó un arma de fuego con 15 municiones y otros indicios relacionados con las investigaciones del caso.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez en Panamá para el cierre de eliminatorias: ‘Me siento bien recibido a pesar que estamos en otro bando’. Leer más
    • Incautan en Paraguay 22 kilos de oro valorados en $3 millones que iban rumbo a Panamá. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • La dinastía Kennedy continúa: poder, tragedias y un nuevo rostro en la política. Leer más
    • MEF espera presentar reformas a leyes especiales que impiden recortar gasto en el primer cuatrimestre de 2026. Leer más
    • Estados Unidos revoca la visa al vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Así operaba el cambio de etiquetas de las maletas para traficar droga desde el Aeropuerto de Tocumen. Leer más