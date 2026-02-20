Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos exfiscalizadores de la Contraloría General de la República y un funcionario del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) fueron aprehendidos en una operación relacionada con un presunto peculado por $640 mil en el manejo del proyecto reforestación con plantones de cacao que se desarrollaba en la provincia de Los Santos.

Durante los allanamientos realizados en la provincia de Los Santos, Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, y en el sector del Crisol, en la provincia de Panamá, se ubicó a los presuntos responsables del manejo irregular de los fondos.

La DIJ y funcionarios de la fiscalía participan de la diligencia. Cortesía.

En noviembre de 2025, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades relacionadas con los procesos de licitación, contratación y desembolsos para la realización del proyecto de reforestación.

En las auditorías se detectaron desembolsos realizados sin las actas correspondientes y la ausencia de estudios de campo sobre la viabilidad y avance del proyecto.

Otra de las irregularidades encontradas fue la falta de un sistema de riego adecuado para la funcionalidad del proyecto, equipos alquilados que no fueron utilizados, la siembra deficiente de los plantones y desembolsos sin actas de aceptación.

Tampoco se gestionaron las reclamaciones de las fianzas, lo que impidió el rescate del proyecto.

El proyecto de reforestación con plantones de cacao, que se desarrolla en la provincia de Los Santos, forma parte de un convenio entre el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto de Investigación Agropecuaria (Idiap) y el Ministerio de Ambiente.

El programa debía desarrollarse en cinco fincas en Pocrí, Tonosí y Pedasí, en la provincia de Los Santos.

Las pesquisas realizadas por la Fiscalía Anticorrupción pueden llevar a la aprehensión de otras personas que mantuvieron una participación activa en el desarrollo del proyecto, pero que no realizaron una adecuada gestión de los fondos y recursos técnicos para su implementación.