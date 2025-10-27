Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos familiares del detenido dirigente obrero Jaime Caballero, del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Suntracs), fueron aprehendidas la mañana de este lunes 27 de octubre, durante un allanamiento a una residencia en el corregimiento de Las Mañanitas.

Se trata de Kathia Elena Caballero Batista, una de las hijas de Caballero, a quien informes de inteligencia vinculan a cuentas bancarias que recibieron constantes depósitos del Suntracs.

La otra persona aprehendida este lunes es la pareja de Caballero, cuyo nombre no ha trascendido.

La información fue confirmada por el Suntracs y por la excandidata presidencial Maribel Gordón.

Los operativos fueron conducidos por personal del Ministerio Público y de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional.

Ya van 4 detenidos y nadie informa dónde los tienen. La persecución contra SUNTRACS no se detiene. pic.twitter.com/si7SbDweAy — Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) October 27, 2025

El 16 de mayo de 2025, Caballero padre fue imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y se ordenó su detención preventiva, la cual se mantiene a la fecha.

Una residencia de Kathia en Chiriquí había sido allanada el 21 de mayo pasado, diligencia en la que se encontró “gran cantidad de documentación” de interés para las investigaciones.

Continúa el carácter misógino del Gobierno. En su persecución contra la dirigencia del SUNTRACS han conducido a la esposa e hija de Jaime Caballero y allanaron la casa de la hija de Saúl Méndez. Rechazamos la violencia contra las mujeres y exigimos se detenga la injusta… — Maribel Gordón Calderón (@MaribelGordonC_) October 27, 2025

En un informe preparado por el Ministerio Público consta que entre 2020 y 2025, Caballero, “personalmente y por interpuesta persona, recibió, depositó y transfirió dinero, títulos y valores que procedían de actividades ilícitas relacionadas con un delito financiero, cometido por miembros de la junta directiva del Suntracs”.

El mismo informe señala que, de manera concertada, la dirigencia del Suntracs realizó transferencias a las cuentas bancarias de Kathia Caballero. Esos fondos fueron utilizados posteriormente para adquirir insumos para los negocios que tiene en común con su padre y para cancelar deudas personales, como préstamos para la compra de un automóvil y tarjetas de crédito.

El Ministerio Público maneja información que indica que Luis Valencia, mensajero del Suntracs, hizo depósitos por $160,788.17 en una cuenta de ahorro a nombre de Kathia Caballero, entre los años 2024 y 2025. De esa cantidad, $11,525.57 se utilizó el 1 de agosto de 2024 para cancelar un préstamo personal de Jaime Caballero.

Además, Kathia, en representación de la empresa Café Cultivos Palmira, S.A., firmó un contrato de préstamo con garantía hipotecaria por $48,000 el 8 de junio de 2022, con el Suntracs, representado en esta transacción por su secretario general Saúl Méndez. Como fiador solidario firmó Jaime Caballero.

Igualmente, hay copias de tres cheques girados de una cuenta del Suntracs en el Banco Nacional de Panamá (BNP), que suman casi $34,000, a favor de Kathia.

La hija de Jaime Caballero también figura como administradora de un proyecto de inversión que suscribió el Suntracs con Grupo La Brújula.