Aprehenden a dos personas, entre ellas una exfuncionaria, por presunto peculado en el Miviot por más de $1.4 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción aprehendió a dos personas, una exfuncionaria y un particular, investigadas por los presuntos delitos de peculado y contra la fe pública en perjuicio del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso habría causado una lesión patrimonial al Estado superior a 1.4 millones de dólares.

Las diligencias se realizaron en los sectores de Brisas del Golf y Samaria, donde fue detenida la exfuncionaria de la junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, y un particular presuntamente vinculado a la investigación.

— La Prensa Panamá (@prensacom) March 5, 2026

La pesquisa se inició de oficio el 1 de junio de 2023, luego de que las autoridades encontraran dentro de un vehículo 36 cheques pertenecientes al Miviot y 20 mil dólares en efectivo.

Según la Fiscalía, las investigaciones determinaron que los beneficiarios de esos cheques mantenían contratos laborales simultáneos con instituciones públicas y empresas privadas, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de los pagos.

Las autoridades sostienen que uno de los aprehendidos presuntamente reclutaba a jóvenes para que fueran nombrados en el Miviot, sin que estos tuvieran que acudir a laborar a la entidad.

De acuerdo con la investigación, los beneficiarios cobraban sus cheques quincenales y posteriormente entregaban un porcentaje del dinero a quienes facilitaban los nombramientos.

En tanto, la exfuncionaria detenida —quien laboraba en el área de recursos humanos de la junta comunal de Belisario Porras— supuestamente asignaba labores a estos jóvenes en juntas comunales de San Miguelito, siguiendo instrucciones de una exjefa de recursos humanos del Miviot, quien ya se encuentra imputada en el proceso.

Esta acción forma parte de la segunda fase de la Operación Istmo. La primera se desarrolló el 28 de mayo de 2025, cuando fueron aprehendidas 14 personas en el distrito de San Miguelito.

Todos los detenidos en esa etapa fueron llevados ante un juez de garantías, donde se les imputaron cargos por delitos contra la administración pública en perjuicio del Miviot.