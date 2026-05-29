Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Fiscalía Anticorrupción

    Aprehenden a exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

    La Fiscalía Anticorrupción lo investga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    Juan Manuel Díaz
    Aprehenden a exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado
    Luis Oliva asiste a la audiencia de apelación en el caso Vale Digital. LP/Anel Asprilla

    El exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional, a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    Fuentes del Ministerio Público confirmaron la aprehensión de Oliva, aunque no brindaron mayores detalles sobre donde se realizó la diligencia. También confirmaron que Oliva será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de cargos.

    En agosto de 2025, Oliva fue aprehendido junto con Budy Atie dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario.

    Sin embargo, durante la audiencia de imputación por este caso, el juez de garantías Luis Ceballos le concedió una medida cautelar de notificación periódica, aunque acogió la solicitud de imputación presentada por la fiscalía.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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