Aprehenden a exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción lo investga por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

El exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional, a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron la aprehensión de Oliva, aunque no brindaron mayores detalles sobre donde se realizó la diligencia. También confirmaron que Oliva será presentado en las próximas horas ante un juez de garantías para la formulación de cargos.

En agosto de 2025, Oliva fue aprehendido junto con Budy Atie dentro de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de la plataforma Listo Wallet, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del programa Vale Digital del plan Panamá Solidario.

Sin embargo, durante la audiencia de imputación por este caso, el juez de garantías Luis Ceballos le concedió una medida cautelar de notificación periódica, aunque acogió la solicitud de imputación presentada por la fiscalía.

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