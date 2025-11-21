Aprehenden a exfuncionaria de Conades en caso de presunto peculado por cerca de $500 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una exfuncionaria del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) fue aprehendida este jueves 20 de noviembre por su presunta vinculación en un caso de peculado en perjuicio de la entidad por $534 mil 741, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se registró en el corregimiento de Bella Vista, en un apartamento ubicado en Calle 50.

La diligencia de allanamiento fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones por este caso se llevan a cabo desde octubre de 2021, cuando fue presentada la denuncia por representantes legales de Conades, por el incumplimiento de un contrato para la construcción de 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, provincia de Veraguas.

Se informó de la existencia de 121 unidades sanitarias que se iniciaron, pero no fueron culminadas. Además, se indicó que presuntamente la empresa contratista incumplió con el plazo de la ejecución de la obra y que la exfuncionaria (2016-2019) tenía la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento del contrato.

La exfuncionaria será llevada ante un juez de garantías en las próximas horas.