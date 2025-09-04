Aprehenden a exrepresentante de El Carate por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras un operativo de allanamiento, las autoridades aprehendieron este jueves a Paulino Abdiel Domínguez, exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, por la presunta comisión del delito de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción informó que la detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial (DNIP).

Destacó que Domínguez, quien fue representante por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), será presentado ante un juez de garantías.

La fiscalía recordó que el exedil es requerido por un caso de peculado que habría causado una lesión patrimonial al Estado por 455 mil dólares.

La semana pasada, las autoridades ya habían aprehendido al extesorero de El Carate.

El pasado 20 de julio, la Fiscalía Anticorrupción remitió a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) un listado de 70 exrepresentantes de corregimiento, extesoreros y exalcaldes que debían ser ubicados, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República revelara irregularidades en el manejo de los fondos de la Autoridad de Descentralización.

La Contraloría ha realizado varias auditorías a los programas ejecutados mediante la descentralización, que hasta la fecha han determinado una lesión patrimonial al Estado por alrededor de 14 millones de dólares.