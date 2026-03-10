Aprehenden a exrepresentante y extesorero de Campana por presunto peculado de fondos de descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exrepresentante y el extesorero de Campana (2019-2024) fueron aprehendidos por la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional por presunto peculado.

De acuerdo con la Fiscalía, ambos enfrentan una investigación por la posible comisión de un delito contra la administración pública, que habría provocado una lesión económica de $570,084 en perjuicio del Estado, relacionada con los fondos de descentralización.

Las aprehensiones se ejecutaron mediante la Operación Esquila, en Campana, lugar donde residen.

Según las pesquisas, que se iniciaron tras una denuncia presentada en junio de 2024, el exrepresentante recibía anualmente $110,000 de los fondos de descentralización para la ejecución de obras en beneficio de la comunidad; sin embargo, estas no se habrían realizado.

En la investigación, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que señala irregularidades en los desembolsos efectuados por la Junta Comunal de Campana, relacionados con los fondos de inversión para obras públicas y servicios municipales. Según el documento, no se encontraron registros que sustentaran el uso dado a un total de 952 cheques cambiados en un banco local.

En las próximas horas, indicó el Ministerio Público, ambos serán llevados a audiencia ante un juez de garantías.