Panamá, 09 de septiembre del 2025

    ALLANAMIENTO

    Aprehenden a funcionaria de la CSS por caso de alteración de planillas en el Sipe

    José González Pinilla
    Funcionaria detenida por el caso Sipe. Cortesía

    Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendida este lunes 8 de septiembre por su presunta vinculación con los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

    La captura se realizó durante un allanamiento en su residencia en Don Bosco.

    La Fiscalía Anticorrupción informó que estas diligencias forman parte de la investigación relacionada con el Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (Sipe), en la que se indaga la alteración de planillas de la CSS.

    Según la fiscalía, a la funcionaria se le vincula con una red dedicada a captar representantes de empresas para luego cobrarles a cambio de modificar sus datos en el sistema Sipe.

    El Ministerio Público inició esta investigación en 2018, tras una alerta de la CSS sobre irregularidades en el manejo del sistema, que registra los pagos realizados por las empresas al descontar las cuotas obrero–patronales de los trabajadores.

    Hasta la fecha, la investigación ha detectado una lesión patrimonial al Estado por un monto de $184,451 vinculada al Sipe.

