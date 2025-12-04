Aprehenden a funcionaria de la CSS que presuntamente cobraba por agendar citas en la Ciudad de la Salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.



Una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendida por las autoridades por presuntamente estar cobrando por agendar citas de pacientes en la Ciudad de la Salud.

La Policía Nacional informó este jueves que la Dirección de Investigación Judicial, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, aprehendió a la persona por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de corrupción de servidores públicos.

De acuerdo con el reporte, la aprehensión de la funcionaria se dio en la sede de la CSS en el sector de Clayton, corregimiento de Ancón, y seguidamente fue trasladada para los trámites correspondientes.

Según la Policía, las investigaciones guardan relación con una denuncia presentada contra la funcionaria, por presuntamente haber realizado el cobro para agendar citas previas a las fechas estipuladas por el sistema en la Ciudad de la Salud.

En la diligencia se decomisó un equipo tecnológico, documentos y otros elementos para continuar con las investigaciones.