Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí

Un funcionario de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendido en la provincia de Chiriquí, por estar presuntamente solicitando pagos irregulares a una empresa en esta región del país.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que, a través de la Dirección de Inteligencia e Investigación (DII), aprehendió al hombre de 46 años en el sector de La Esperanza, distrito de Barú.

La entidad informó que el hombre fue aprehendido por la comisión del presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios públicos.

“De acuerdo con las líneas de investigación, el individuo, valiéndose de su cargo, presuntamente solicitaba pagos irregulares a representantes legales de una empresa, con el fin de favorecerlos en trámites administrativos”, reportó el Senafront en su comunicado.

Las autoridades reportaron que en la diligencia se decomisaron $800 en efectivo, además de documentación relacionada con el caso.

Los elementos encontrados y el hombre fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.