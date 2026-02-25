Aprehenden a guatemalteco con 150 paquetes de presunta droga en Brisas del Golf

La acción policial se inició en la entrada de Brisas del Golf, cuando el conductor de un vehículo tipo pick up se pasó la luz roja del semáforo.

Un ciudadano guatemalteco de 51 años fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional luego de una persecución que culminó con el decomiso de 150 paquetes de presunta sustancia ilícita en la urbanización Brisas del Golf (distrito de San Miguelito).

El subcomisionado Saúl Sánchez explicó que linces policiales observaron un vehículo tipo pick up color blanco en la entrada de Brisas del Golf, cuyo conductor se pasó la luz roja del semáforo, lo que motivó la persecución.

Persecución policial termina con decomiso de 150 paquetes de droga en Brisas del Golf. Cortesía/Policía Nacional

Posteriormente el conductor abandona el vehículo e intenta darse a la fuga, pero las unidades logran su aprehensión, detalló Sánchez.

Mediante acciones operativas en el sector de Brisas del Golf, aprehendimos a una persona, quien se transportaba en un vehículo donde ubicamos 150 paquetes con presunta droga. El subcomisionado Saúl Sánchez, ejecutivo de la Zona de Policía de San Miguelito, brinda detalles. pic.twitter.com/GntSPPr4oC — Policía Nacional (@policiadepanama) February 25, 2026

Tras interceptar el automóvil y en coordinación con el Ministerio Público, las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento y registro, durante la cual ubicaron los 150 paquetes ocultos en el vagón del vehículo.

Tanto la sustancia incautada como el sospechoso fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el trámite correspondiente.