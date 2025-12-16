Panamá, 16 de diciembre del 2025

    OPERATIVO

    Aprehenden a hombre con arsenal de armas que sería vendido a organización criminal

    José González Pinilla
    Armamento incautado durante operativo este 15 de diciembre de 2025. Cortesía/Policía Nacional

    Un hombre fue aprehendido con un arsenal de armas de fuego durante la ejecución de la Operación Wagram, desarrollada este 15 de diciembre por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el sector de Tocumen.

    La diligencia permitió la incautación de siete armas de fuego, además de diversos componentes de armamento que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente estaban destinados a ser comercializados a integrantes de una organización criminal.

    Durante el operativo los agentes también decomisaron 4,700 dólares en efectivo, cuya procedencia no pudo ser justificada y que se presume estarían vinculados a actividades ilícitas.

    Las autoridades informaron que las armas incautadas son ilegales y de origen estadounidense. En tanto, el ciudadano aprehendido mantiene antecedentes penales desde 2018, relacionados con delitos de posesión agravada de armas y tráfico de drogas, detalló el Ministerio Público.

    El sospechoso será presentado ante un Juez de Garantías para las audiencias correspondientes, agregó.

