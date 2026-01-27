Panamá, 27 de enero del 2026

    CHEQUE SIN FONDOS

    Aprehenden a María Eugenia Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón

    José González Pinilla
    María Eugenia Ramos, Cámara de Comercio de Colón. Tomada de internet

    La presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, María Eugenia Ramos Ramos, de 67 años de edad, fue aprehendida este lunes 26 de enero de 2026 por su presunta vinculación con un caso de cheque sin fondo, a solicitud de la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico.

    La aprehensión se produjo en la calle Segunda, en las inmediaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en la ciudad de Colón, en cumplimiento de un oficio emitido por la fiscalía el pasado 21 de enero.

    Ramos es investigada por la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Colectiva y el Orden Económico, relacionados con la emisión de un cheque sin fondos. Tras su aprehensión, fue trasladada a la sede de la DIJ en Colón, desde donde será remitida a las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

    El caso se originó en 2024, luego de una denuncia presentada por Luis Rivera Gómez. De acuerdo con la información preliminar, el monto involucrado asciende a 75 mil dólares.

