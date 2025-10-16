Aprehenden a mujer de 80 años con arsenal de armas y municiones en su residencia en Boquete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una mujer de 80 años, de nacionalidad panameña-ucraniana, fue aprehendida en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, durante la Operación TRYZUB, desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público, por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y tráfico de armas y explosivos.

La intervención se llevó a cabo en el corregimiento de Caldera, donde las autoridades encontraron en su residencia ocho armas de fuego, entre ellas escopetas, rifles y pistolas, además de cinco réplicas de rifles, una pistola de aire comprimido y un impresionante total de 39,534 municiones de distintos calibres.

Durante el operativo también se decomisaron láminas de oro y plata y $35,510 en efectivo, distribuidos en diversas denominaciones.

Un segundo allanamiento, realizado en el corregimiento de Palmira, permitió la incautación de ocho armas de fuego adicionales, entre ellas pistolas, revólveres y escopetas de perdigones, junto con más de 300 municiones, 10 proveedores, equipos electrónicos (entre ellos laptops, radios, rastreadores GPS y memorias USB), así como $9,900 en efectivo, detalló la Policía.

Las autoridades indicaron que las diligencias forman parte de un operativo dirigido a desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas.