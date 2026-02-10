Aprehenden a mujer que se hacía pasar por arquitecta vinculada a supuesto proyecto del Metro

Una mujer fue aprehendida en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, por agentes de la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras ser vinculada a un presunto caso de estafa agravada.
La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento, luego de que las autoridades determinaran que la sospechosa presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada a un supuesto proyecto del Metro, con el que habría engañado a varias personas.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas y les ofrecía la posibilidad de participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca llegaron a ejecutarse.
Sobre la aprehendida pesan seis denuncias por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, por hechos registrados entre los años 2024 y 2025.
La afectación económica total asciende a $242,580, según detallaron las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas o posibles cómplices.
La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar la idoneidad y legitimidad de profesionales y proyectos antes de realizar pagos o firmar contratos, y exhortó a denunciar cualquier hecho similar ante las instancias correspondientes.