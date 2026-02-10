Aprehenden a mujer que se hacía pasar por arquitecta vinculada a supuesto proyecto del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una mujer fue aprehendida en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, por agentes de la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras ser vinculada a un presunto caso de estafa agravada.

La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento, luego de que las autoridades determinaran que la sospechosa presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada a un supuesto proyecto del Metro, con el que habría engañado a varias personas.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas y les ofrecía la posibilidad de participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca llegaron a ejecutarse.

Unidades de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendieron mediante diligencia de allanamiento, a una mujer en el corregimiento de Cerro Silvestre, quien presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada al proyecto del Metro.… pic.twitter.com/98aTS4XCbs — La Prensa Panamá (@prensacom) February 10, 2026

Sobre la aprehendida pesan seis denuncias por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, por hechos registrados entre los años 2024 y 2025.

La afectación económica total asciende a $242,580, según detallaron las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas o posibles cómplices.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar la idoneidad y legitimidad de profesionales y proyectos antes de realizar pagos o firmar contratos, y exhortó a denunciar cualquier hecho similar ante las instancias correspondientes.