    PANAMÁ OESTE

    Aprehenden a mujer que se hacía pasar por arquitecta vinculada a supuesto proyecto del Metro

    Getzalette Reyes
    Sobre la aprehendida pesan seis denuncias, informaron las autoridades. Foto/Cortesía

    Una mujer fue aprehendida en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, por agentes de la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras ser vinculada a un presunto caso de estafa agravada.

    Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas

    La aprehensión se produjo mediante una diligencia de allanamiento, luego de que las autoridades determinaran que la sospechosa presuntamente se hacía pasar por arquitecta vinculada a un supuesto proyecto del Metro, con el que habría engañado a varias personas.

    De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactaba a sus víctimas y les ofrecía la posibilidad de participar en el supuesto proyecto, solicitándoles desembolsos de dinero para iniciar contratos que nunca llegaron a ejecutarse.

    Sobre la aprehendida pesan seis denuncias por delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, por hechos registrados entre los años 2024 y 2025.

    La afectación económica total asciende a $242,580, según detallaron las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas afectadas o posibles cómplices.

    La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar la idoneidad y legitimidad de profesionales y proyectos antes de realizar pagos o firmar contratos, y exhortó a denunciar cualquier hecho similar ante las instancias correspondientes.

