Panamá, 06 de mayo del 2026

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    Operación Eco Distante

    Aprehenden a siete personas por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras

    Yasser Yánez García
    Aprehenden a siete personas por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras
    PGN aprehende a 8 personas por peculado en perjuicio de la Junta Comunal Belisario Porras. Cortesía

    La Policía Nacional aprehendió a siete personas presuntamente vinculadas al delito de peculado en perjuicio de la junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

    Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Eco Distante, mediante diligencias desarrolladas en distintos puntos de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este. Durante las acciones investigativas, el Ministerio Público informó que también se ubicaron indicios relacionados con el caso.

    Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes son investigados por la presunta recepción de cheques sin justificación provenientes de la junta comunal de Belisario Porras.

    De acuerdo con la investigación, el caso guarda relación con una lesión económica al Estado que asciende a más de $8 millones, según un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República y remitido a la Fiscalía.

    El documento detalla que, de ese monto, la Junta Comunal de Belisario Porras desembolsó más de $7.3 millones bajo el concepto de “servicios prestados”, pagos que forman parte de las irregularidades bajo investigación.

    Yasser Yánez García


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