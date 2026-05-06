Aprehenden a siete personas por presunto peculado en junta comunal de Belisario Porras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional aprehendió a siete personas presuntamente vinculadas al delito de peculado en perjuicio de la junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Eco Distante, mediante diligencias desarrolladas en distintos puntos de San Miguelito, Las Cumbres y Panamá Este. Durante las acciones investigativas, el Ministerio Público informó que también se ubicaron indicios relacionados con el caso.

Entre los aprehendidos figuran exfuncionarios, quienes son investigados por la presunta recepción de cheques sin justificación provenientes de la junta comunal de Belisario Porras.

De acuerdo con la investigación, el caso guarda relación con una lesión económica al Estado que asciende a más de $8 millones, según un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República y remitido a la Fiscalía.

El documento detalla que, de ese monto, la Junta Comunal de Belisario Porras desembolsó más de $7.3 millones bajo el concepto de “servicios prestados”, pagos que forman parte de las irregularidades bajo investigación.