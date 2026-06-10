Panamá, 10 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVOS

    Aprehenden a presunto sospechoso de crimen de abogada en Costa del Este

    La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, se realizó en San Miguelito y Pedregal.

    Juan Manuel Díaz
    Aprehenden a presunto sospechoso de crimen de abogada en Costa del Este
    Cae sospechoso por crimen de abogada. Cortesía.

    Una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio dio con la captura de un sospechoso vinculado con el homicidio de la abogada Nadine Silvera Pereira, ocurrido el pasado marzo en Costa del Este.

    En una diligencia de allanamiento y registro realizados en el distrito de San Miguelito y en el corregimiento de Pedregal en el distrito de Panamá, se ubicó a una persona que presuntamente participó en el crimen.

    Durante los allanamientos las autoridades lograron la ubicación de evidencias relacionadas con la comisión del crimen que serán presentadas ante un un juez de garantías en las próximas horas.

    La abogada Nadine Silvera Pereira recibió varios impactos de bala cuando circulaba en su vehículo por el área de Costa del Este en compañía de su pareja.

    Durante la investigación las autoridades lograron ubicar una serie de indicios que los presuntos implicados en el crimen y el posible móvil del ataque perpetrado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: MEF comenzará entrega a beneficiarios desde el 15 de junio. Leer más
    • La pandemia como excusa: cheques sin justificación, obras fantasma; adónde se fue la plata de la descentralización. Leer más
    • Estudio identifica a Darién como epicentro del virus Oropouche en Centroamérica. Leer más
    • Comisión de Educación pide a Lucy Molinar aclarar creación de nuevas universidades. Leer más
    • El Minsa hace compras a empresa que estuvo vinculada al ministro Fernando Boyd. Leer más
    • El último presupuesto de la rectora de la Unachi: solicita $118.8 millones para 2027. Leer más
    • Siete constructoras pujan por contrato de $300 millones en corredores. Leer más