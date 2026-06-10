Aprehenden a presunto sospechoso de crimen de abogada en Costa del Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación, desarrollada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio, se realizó en San Miguelito y Pedregal.

Una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio dio con la captura de un sospechoso vinculado con el homicidio de la abogada Nadine Silvera Pereira, ocurrido el pasado marzo en Costa del Este.

En una diligencia de allanamiento y registro realizados en el distrito de San Miguelito y en el corregimiento de Pedregal en el distrito de Panamá, se ubicó a una persona que presuntamente participó en el crimen.

Durante los allanamientos las autoridades lograron la ubicación de evidencias relacionadas con la comisión del crimen que serán presentadas ante un un juez de garantías en las próximas horas.

La Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio aprehendieron en Pedregal a un hombre presuntamente vinculado al asesinato de una abogada ocurrido el pasado 6 de marzo en la Avenida Centenario, en Costa del Este. Durante allanamientos en el sector de La Ersa, las autoridades… pic.twitter.com/dXN0K7hpBq — La Prensa Panamá (@prensacom) June 10, 2026

La abogada Nadine Silvera Pereira recibió varios impactos de bala cuando circulaba en su vehículo por el área de Costa del Este en compañía de su pareja.

Durante la investigación las autoridades lograron ubicar una serie de indicios que los presuntos implicados en el crimen y el posible móvil del ataque perpetrado.