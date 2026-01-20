Panamá, 20 de enero del 2026

    OPERATIVO

    Aprehenden a representante de Arnulfo Arias Madrid por presunto blanqueo de capitales

    José González Pinilla
    Darío González, representante de Arnulfo Arias.

    El representante de la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid, en el distrito de San Miguelito, Darío González, del partido Realizando Metas (RM), fue aprehendido la mañana de este 20 de enero por la Policía Nacional.

    González fue capturado junto a otras dos personas durante la operación Void, autorizada por el Ministerio Público.

    Según las autoridades, los detenidos estarían presuntamente vinculados a la comisión de delitos contra el orden económico, en su modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.

    Las otras dos personas aprehendidas son un funcionario de la Junta Comunal y un exempleado de un banco local.

    OPERACIÓN VOID APREHENDE A TRES PERSONAS, ENTRE ELLAS EL REPRE. DE ARNULFO ARIAS MADRID

    De acuerdo con el Ministerio Público, el modus operandi del grupo consistía en la falsificación de un cheque, el cual era depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí.

    El cheque fue acreditado a la Junta Comunal de Arnulfo Arias Madrid y, posteriormente, se giraron cheques y se realizaron transferencias a varias personas naturales, detallaron las autoridades.

    La afectación económica supera los 492 mil dólares, informaron.

