Aprehenden a siete personas en Colón presuntamente vinculadas con la contaminación de contenedores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al menos siete personas fueron aprehendidas en la Operación Taurus, como parte de las investigaciones que realizan las autoridades por la presunta comisión de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Las diligencias fueron realizadas por la Fiscalía Regional Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la provincia de Colón y el Servicio Nacional Aeronaval.

Se informó que la operación fue el resultado de acciones contra el narcotráfico realizadas entre 2022 y 2024, cuando el Servicio Nacional Aeronaval logró incautar más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de la provincia de Colón.

La Aeronaval informó en un comunicado que, tras los hallazgos, en coordinación con el Ministerio Público, inició la investigación contra una red integrada por extrabajadores portuarios y transportistas de carga, presuntamente dedicada a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas, cuyo destino final era Europa.

Se realizaron nueve diligencias de allanamiento y registro en los corregimientos de Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal, en la provincia de Colón.

En los operativos se decomisaron 1 arma de fuego, 3 proveedores calibre 9 mm, 49 municiones, 11 equipos electrónicos (teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios), 4 sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas y $6,447.

Las autoridades informaron que están por ubicar a otras dos personas que presuntamente están involucradas en esta investigación.