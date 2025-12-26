Panamá, 26 de diciembre del 2025

    Los Santos

    Aprehenden a siete personas tras decomiso de 240 paquetes de droga en Pedasí

    Henry Cárdenas P.
    Los paquetes de droga estaban distribuidos en ocho sacos. Cortesía

    La Policía Nacional informó este jueves sobre el decomiso de 240 paquetes de droga en las inmediaciones de la playa El Toro, en Pedasí, provincia de Los Santos.

    En la diligencia, realizada en coordinación con el Ministerio Público, se reportó la aprehensión de siete personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente tienen relación con la droga.

    El subcomisionado de la Policía, Germán Tenorio, informó que el decomiso se logró tras labores de inteligencia en un área boscosa, cerca de la playa El Toro.

    Los paquetes de droga estaban distribuidos en ocho sacos. Mientras continúan las investigaciones, los aprehendidos y las evidencias fueron remitidos ante las autoridades correspondientes.

    Henry Cárdenas P.

