En Bocas del Toro aprehenden a sospechoso de negociar cheques del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción captura a hombre vinculado al cobro irregular de becas y PASE-U del Ifarhu.

Personal de la Fiscalía Anticorrupción, en coordinación con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió a un hombre en la provincia de Bocas del Toro, investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), así como por blanqueo de capitales.

La investigación está relacionada con una lesión económica de $145,265.80 detectada en la Agencia Regional del Ifarhu de Panamá Este.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía Anticorrupción y la DIJ realizaron la mañana de este lunes un allanamiento, previamente autorizado por un juez de garantías, en la residencia del investigado, ubicada en Pacora, con el objetivo de ubicar indicios vinculados con el caso. La aprehensión del ciudadano se concretó en Bocas del Toro.

La Fiscalía Anticorrupción y la DIJ capturaron a un hombre investigado por presunto peculado y blanqueo de capitales en un caso que involucra una lesión económica en el Ifarhu de Panamá Estehttps://t.co/BCfJo0VLpn pic.twitter.com/68hqa2g6hq — La Prensa Panamá (@prensacom) June 15, 2026

De acuerdo con las investigaciones, se trata de un particular que presuntamente se dedicaba a negociar cheques correspondientes a los programas de becas y de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del Ifarhu en Panamá este, los cuales eran cambiados en comercios de la localidad.

Las pesquisas se iniciaron en junio de 2022, luego de una denuncia presentada por el Ifarhu. Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, confirmó una lesión económica por el monto antes señalado.

De acuerdo con las investigaciones, los cheques eran endosados a propietarios de establecimientos comerciales y no a los beneficiarios de las becas.

Dentro de la investigación, las autoridades verifican la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la Agencia Regional del Ifarhu de Panamá Este. Según las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.

La Fiscalía también logró establecer que, en algunos casos, se continuaban emitiendo cheques a nombre de estudiantes que ya habían culminado sus carreras, los cuales posteriormente eran cobrados por terceros.