Aprehenden a sospechosos de fraude fiscal y peculado en perjuicio de Conades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos operaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional dieron con la aprehensión de dos personas: una presuntamente implicada en un caso de peculado en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por un monto de $500 mil, y otra vinculada a un presunto peculado contra el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), por la suma de $174 mil 601.

El primer allanamiento se llevó a cabo en la comunidad de Las Uvas de San Carlos, en Panamá Oeste, donde fue aprehendido un hombre vinculado a una investigación iniciada en 2023 relacionada con la falsificación de documentos para la obtención de créditos fiscales.

En esta investigación, la Fiscalía determinó que varias personas se asociaron para defraudar a la DGI mediante el otorgamiento de créditos fiscales fraudulentos, que posteriormente fueron cedidos a distintas empresas.

Por este caso, la Fiscalía ya imputó cargos a siete personas y en las próximas horas el aprehendido será llevado ante un juez de garantías para la formulación de cargos.

La PGN, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de la Policía Nacional, aprehendió en Las Uvas, San Carlos a una persona investigada por delitos contra la fe pública y peculado doloso, que habrían causado un perjuicio de más de $ 500 mil a la DGI mediante resoluciones… pic.twitter.com/hYZ1mayiAi — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

En un segundo allanamiento realizado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el distrito de Panamá, fue aprehendido un ciudadano requerido por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de Conades.

Según la investigación, al aprehendido se le atribuye haber suscrito un contrato para la construcción de 266 unidades sanitarias en los corregimientos de La Laguna y Guayabito, en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste. Por esta obra, la empresa recibió el 20% de los fondos destinados a la ejecución del proyecto.

No obstante, un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República reveló que, en algunos casos, las obras no fueron concluidas y, en otros, ni siquiera iniciaron.

El Ministerio Público mantiene en trámite un total de 22 denuncias y cuatro querellas relacionadas con el manejo de fondos de Conades, que involucran afectaciones por un monto de $8 millones 239 mil.

La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción realizaron una diligencia por el caso Conades, donde aprehendieron a un hombre vinculado presuntamente a un perjuicio estatal de $170 mil. El detenido y los indicios quedaron a órdenes de las autoridades mientras avanzan las… pic.twitter.com/wQO9sci9X3 — La Prensa Panamá (@prensacom) May 14, 2026

Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se han extendido a las provincias de Colón, Veraguas, Coclé, Darién, Herrera y Los Santos, donde entre 2014 y 2019 debían ejecutarse obras correspondientes al programa promovido por Conades, muchas de las cuales quedaron inconclusas o fueron realizadas parcialmente.

El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el que se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias. Sin embargo, solo se logró la entrega de unas 215 mil. El programa era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).