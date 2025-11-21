La subdirectora legal del Municipio de Panamá fue aprehendida por un caso de supuesto peculado en Conades

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Edisa Batista Pineda, actual subdirectora legal del Municipio de Panamá, fue aprehendida el jueves 20 de noviembre como parte de una investigación por posible lesión patrimonial en la ejecución de contratos del programa de sanidad básica del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

La legalización de su aprehensión, la imputación de los cargos y la disposición de medidas cautelares personales serán acordadas este viernes en una audiencia que comenzó a las 11:00 a.m., en el distrito de Santiago, ya que fue en la provincia de Veraguas donde se desarrolló el proyecto, con fondos de Conades, investigado por las autoridades.

#PGNContraLaCorrupción



En Bella Vista, la Fiscalía Anticorrupción con la DIJ de la @policiadepanama aprehendieron a una exfuncionaria de CONADES, por diferentes formas de peculado en perjuicio de esta entidad, que dejó un perjuicio económico para el Estado por B/.534,741.51.👇🏻 pic.twitter.com/PjhAhBdGR6 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) November 21, 2025

Batista asiste a la audiencia de manera virtual, ya que su aprehensión se llevó a cabo en la capital. En la audiencia en Santiago está su hermano, el abogado Porfirio Batista Pineda.

La Prensa pidió una reacción al Municipio de Panamá, que respondió ser “respetuoso” de las investigaciones que se adelantan.

“Respetamos el principio de presuncion de inocencia, debido proceso y derecho de defensa de todo ciudadano o personas que puedan estar relacionados con estos hechos y corresponde a las autoridades competentes deslindar las responsabilidades del caso. El Municipio de Panamá reitera su compromiso con la transparencia y reafirma el respeto al principio de estricta legalidad en todos sus actos”, señaló por escrito.

Extracto de la planilla del Municipio de Panamá, según el portal de la Contraloría, donde aparece la funcionaria Edisa Batista.

Edisa Batista llegó al Municipio de Panamá el 2 de julio de 2024, de la mano del alcalde Mayer Mizrachi. En la planilla aparece como subdirectora administrativa institucional con un salario mensual de $5,000.

Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá.

El Ministerio Público informó que funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) aprehendieron a Batista Pineda en un apartamento ubicado en Calle 50. Los agentes llegaron a su vivienda a las 6:00 a.m. del jueves pasado. En la diligencia de allanamiento también ubicaron documentos valiosos para la investigación.

Sobre el caso

La investigación comenzó en octubre de 2021, en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2014), cuando las autoridades de Conades presentaron una denuncia por el presunto incumplimiento del contrato para construir 869 unidades sanitarias en el corregimiento de Soná, Veraguas.

Las autoridades reportaron 121 unidades sanitarias iniciadas pero inconclusas.

También señalaron que la empresa contratista incumplió el plazo de ejecución y que Batista Pineda, quien ejerció funciones en Conades entre 2016 y 2019, debía velar por el cumplimiento del contrato.

Información en desarrollo...