Panamá, 24 de noviembre del 2025

    Blanqueo de capitales

    Aprehenden a tres por desfalco de casi $1 millón al Banco Nacional; hay funcionarios implicados

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Investigación Policíal realizaron los allanamientos en Panamá Oeste.. Cortesía.

    La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, logró la aprehensión de tres personas vinculadas a una operación de blanqueo de capitales y delitos financieros en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP), que involucra un perjuicio de $980 mil.

    Fuentes ligadas a la operación revelaron que los aprehendidos fueron ubicados en varias residencias de Panamá Oeste, luego de que se obtuviera información sobre un esquema de fraude en perjuicio del BNP a través del cambio de dos cheques por la suma de $490 mil cada uno.

    De acuerdo con la investigación, el dinero que obtenían a través de cheques falsos fue fraccionado en cantidades menores y enviado a cuentas de terceras personas, con las cuales adquirieron diversos bienes.

    La investigación arrojó que incluso funcionarios fueron beneficiados con estos fondos, por lo que están previstas diligencias para lograr su aprehensión.

    El pasado mes de octubre, la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación de seis personas por este hecho, entre ellos dos exfuncionarios del BNP, quienes se mantienen con la medida cautelar de detención provisional.

    También la fiscalía logró la cautelación de varias cuentas bancarias a las que presuntamente se desviaron fondos procedentes del ilícito. En una de estas cuentas se ubicaron $90 mil.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

