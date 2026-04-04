Aprehenden a venezolano por robar y atar a funcionaria del Minsa en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un ciudadano de nacionalidad venezolana fue aprehendido este sábado por la Policía Nacional de Colón luego de que supuestamente robó tres computadoras portátiles y objetos personales a una funcionaria del Ministerio de Salud (Minsa), a quien dejó atada de manos dentro de un baño del edificio.

Objetos robados por ciudadano venezolano. Foto: Cortesía Policía Nacional

El hecho, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, ocurrió en las instalaciones del Minsa de la provincia de Colón. Un agente de seguridad del edificio dio la alerta tras descubrir a la funcionaria amarrada en el baño del tercer piso. La víctima describió a su agresor como un hombre que vestía pantalón rojo corto y chaqueta negra.

Objetos robados en el Minsa de Colón. Foto: Cortesía Policía Nacional

Tras la alerta difundida por radio, una ronda policial localizó a un sujeto con esa descripción en la calle 12 y avenida Federico Boyd, en Colón. Al momento de su detención portaba los artículos sustraídos. El caso fue puesto en manos de las autoridades judiciales correspondientes.

A través de un video, el mayor Reynaldo Rivera, dio detalles del hecho. “La Policía Nacional logró la aprehensión de un ciudadano vinculado a los presuntos delitos de privación de libertad y robo, hecho ocurrido el día de hoy (sábado 4 de abril) en la oficina regional del Ministerio de Salud”, narró.

#Colón | En Calle 11, Av. Roosevelt, aprehendimos a un ciudadano presuntamente vinculado a los delitos de robo y privación de libertad, luego de ubicar a una víctima atada en las oficinas de un centro de salud de la provincia. Se recuperaron celulares, anillos y tres laptops. pic.twitter.com/Ix4qWr3J0z — Policía Nacional (@policiadepanama) April 4, 2026

Hurtos, robos, lesiones personales y violencia doméstica al alza

Las cifras de delitos de alto impacto en Panamá durante enero y febrero de 2026 muestran un incremento generalizado en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal (SIEC), elaborados con base en información del Ministerio Público.

Los robos registraron un aumento de 5.4%, al pasar de 813 casos en 2025 a 857 en los primeros dos meses de 2026.

La provincia de Panamá concentra la mayor incidencia con 269 casos, seguida de Panamá Oeste con 55 y Chiriquí con 40. En enero se reportaron 447 robos y en febrero 410, ambos meses por encima de los registros del año anterior.

El comportamiento de los demás delitos de alto impacto también refleja una tendencia al alza.

La violencia doméstica es el delito con mayor número de casos, con 3,059 reportes entre enero y febrero, un incremento del 16.4% frente al mismo periodo de 2025.

Delitos de alto impacto enero-febrero de 2026.

Las lesiones personales subieron 20.2%, al totalizar 1,689 casos, mientras que los hurtos aumentaron 6.1%, con 2,809 casos registrados.

La única cifra que muestra una reducción es la de violaciones, que descendió 18%, con 454 casos frente a los 554 del año anterior.

Colón

Según los datos del SIEC, la provincia de Colón muestra un comportamiento mixto en los delitos de alto impacto durante enero y febrero de 2026.

En robos registró 14 casos, por debajo de los 17 del mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción. Sin embargo, las lesiones personales aumentaron levemente, de 27 a 30 casos, mientras que los hurtos pasaro de 40 a 30, manteniéndose entre las provincias con menor incidencia a nivel nacional en esa categoría.

En violencia doméstica, Colón reportó 86 casos en los primeros dos meses de 2026, frente a 90 del año anterior, lo que marca una leve mejoría. En lo referente a agreciones sexuales, la provincia registró 7 casos en 2026 frente a 14 en 2025, una reducción que sigue la tendencia nacional a la baja en ese delito.

En términos generales, Colón no figura entre las tres provincias con mayor incidencia en ninguno de los cinco delitos de alto impacto, aunque sus cifras de lesiones personales y violencia doméstica siguen siendo motivo de atención para las autoridades.