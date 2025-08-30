Aprehenden a una mujer sospechosa de red de blanqueo de capitales ligada a salas de belleza en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada informó que logró la aprehensión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de una mujer investigada por presunto blanqueo de capitales a través de las salas de belleza Salón Boutique La Parce y Leblac Salón Boutique.

La aprehendida −identificada como Katherine Carvallo−era requerida por la Fiscalía por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.

Gutiérrez, Parra y Aldana están imputados y detenidos desde el pasado martes, cuando un juez de garantías acogió los cargos presentados por la Fiscalía.

Según las investigaciones, la mujer presuntamente ayudó a la creación de la fundación JMK Foundation, a través de la cual se canalizaron los dineros provenientes de un delito contra la propiedad industrial.

De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez, quien previamente había sido condenado por el delito contra la propiedad industrial, habría creado varias sociedades anónimas en las que recibió más de $4 millones entre los años 2018 y 2025, procedentes de actividades ilícitas.

En las próximas horas, la aprehendida será llevada ante un juez de garantías para enfrentar audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.