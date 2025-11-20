Panamá, 20 de noviembre del 2025

    OPERATIVO

    Aprehenden al excomisionado Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado

    Juan Manuel Díaz
    El excomisionado de la Policía Nacional, Javier Fanuco. Foto:Archivo

    La Fiscalía Anticorrupción aprehendió la noche de ayer miércoles al excomisionado de la Policía Nacional, Javier Fanuco, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    La aprehensión de Fanuco se produjo en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, en Panamá norte, tras un allanamiento, por la suma de $400 mil cuyo origen no ha sido justificado.

    La investigación abarca los años 2014-2018, de acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

    Fuentes del Ministerio Público explicaron que, en este caso, la Fiscalía mantiene otras diligencias para determinar la adquisición de bienes por parte del exfuncionario.

    La investigación de la Fiscalía también ha solicitado información a entidades bancarias sobre las cuentas del exfuncionario.

    Fanuco estaba al frente de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito hasta octubre de 2017. Pero fue removido del cargo semanas después de que fuera denunciado por un exmiembro de la policía por supuesto acoso sexual.

    Por este caso, el excomisionado Fanuco demando por $2 millones a una periodista quien entrevistó al expolicía. El recurso, sin embargo, fue desestimado.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


