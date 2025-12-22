Panamá, 22 de diciembre del 2025

    Conades

    Aprehenden en Brisas del Golf a representante legal de empresa investigada en el caso Conades

    Juan Manuel Díaz
    La Fiscalía Anticorrupción practicó allanamientos en busca de evidencias en Brisas del Golf, San Miguelito. Cortesía.

    La representante legal de la empresa Inversiones Herabel S.A. fue aprehendida por su presunta vinculación al delito de peculado relacionado con la construcción de 470 unidades sanitarias en el corregimiento de Pocrí de Aguadulce en la provincia de Coclé y que habría ocasionado una lesión patrimonial por la suma de $309 mil 532 en perjuicio de Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

    Durante una operación realizada por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en el área de Brisas del Golf, se logró la aprehensión, tras una serie de diligencias para ubicar su paradero.

    Por este caso se han imputado cargos al exsecretario ejecutivo de Conades, Manuel Soriano, y otras 12 personas por el incumplimiento de los proyectos relacionados con el programa de sanidad básica de Conades.

    La investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción precisa que entre los años 2014-2019 a la empresa Herabel S.A. se le asignó un contrato para la ejecución de un proyecto para la instalación de 470 unidades sanitarias dentro del Programa de Sanidad Básica de Conades, pero que no ejecutó la totalidad de los trabajos.

    La fiscalía ha realizado varias diligencias en varios puntos del país relacionadas con el proyecto de Sanidad Básica de Conades, en las que se debería ejecutar una serie de proyectos para dotar unidades sanitarias a comunidades de escasos recursos económicos, pero en algunos casos estas obras no se concluyeron y se entregaron adelantos por fuertes sumas de dinero.

    Por este caso hay un total de 13 personas imputadas, entre ellas el exdirector de Conades.

    El Programa de Sanidad Básica fue una de las promesas de campaña del expresidente Juan Carlos Varela, con el cual se pretendía entregar 300 mil unidades sanitarias, pero solo se alcanzó la entrega de unas 215 mil, y era gestionado por Conades y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

    A Conades le correspondía gestionar la construcción de unos 85 mil baños, con una inversión de al menos $238 millones, en función de un costo unitario estimado de $3 mil. Al Miviot le correspondía el resto del programa (215 mil baños).

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

