    Aprehenden en Panamá a un ciudadano guatemalteco requerido por presunto doble homicidio en El Salvador

    Henry Cárdenas P.
    El hombre quedó en custodia a la espera de los trámites de extradición correspondientes. Cortesía

    La Oficina de Interpol Panamá aprehendió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano guatemalteco quien presuntamente está vinculado a la muerte de una pareja en El Salvador.

    De acuerdo con un reporte de la Policía Nacional, el hombre, de 27 años de edad, es requerido por las autoridades de El Salvador por un caso de femicidio y uno de homicidio, cometidos con arma de fuego en septiembre de 2022 en el departamento salvadoreño de San Miguel.

    Según las investigaciones, el ciudadano guatemalteco es señalado de presuntamente haber disparado contra su expareja sentimental y contra la pareja que tenía la mujer en ese momento.

    La persona fue aprehendida en el Aeropuerto de Tocumen cuando estaba de tránsito, procedente de Turquía y tenía como destino final a Guatemala.

    El hombre quedó en custodia de las autoridades panameñas a la espera de los trámites de extradición correspondientes.

