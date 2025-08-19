Aprehenden en Tocumen a un brasileño presuntamente vinculado a una millonaria estafa empresarial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un ciudadano brasileño, requerido por las autoridades de Uruguay, fue aprehendido este martes 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por presuntamente estar vinculado a una millonaria estafa empresarial.

De acuerdo con las autoridades panameñas, la aprehensión de esta persona fue realizada por agentes de la Interpol cuando arribó al país procedente de Brasil, tenía como destino final Barbados.

Según los reportes preliminares, presuntamente el ciudadano brasileño está vinculado a una red que crea empresas ficticias internacionales, ofreciendo a compañías extranjeras la gestión de garantías financieras para participar en licitaciones internacionales.

La Policía Nacional explicó que, bajo este esquema, lograron que una empresa transfiriera 2 millones de dólares.

La persona estará en custodia de Panamá mientras se llevan a cabo los trámites de cooperación judicial internacional con las autoridades de Uruguay.