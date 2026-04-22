Aprehenden por segunda vez al exalcalde de Colón Alex Lee

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exalcalde del distrito de Colón y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Alex Lee, fue aprehendido según confirmaron fuentes vinculadas al proceso, la mañana de este miércoles 22 de abril.

Lee ya había sido detenido en mayo de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando se dirigía a tomar un vuelo rumbo a Medellín, Colombia.

Imágenes de la aprehensión del exalcalde Alex Lee por caso descentralización.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/2XZOmi7pPJ — La Prensa Panamá (@prensacom) April 22, 2026

En ese momento, Lee era investigado por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la junta comunal de Barrio Sur (Colón). De acuerdo con la fiscalía, habría malversado $214 mil durante el periodo 2009-2014, producto de una partida que le dio el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asuntos sociales.

Junto a Lee también fueron aprehendidos el representante de corregimiento de Barrio Norte Javier Linch y otros dos funcionarios que eran requeridos por la Fiscalía Anticorrupción.

La operación Litus, desarrollada entre la policía y la fiscalía, abarco varios puntos de la ciudad de Colón en busca de personas investigadas por la presunta comisión del delito de peculado.

En el caso de Lee se le atribuye el manejo irregular de fondos por un monto de $1 millón cuando era parte de la Junta Comunal de Barrió Sur, en la provincia de Colón.

Mientras que en el caso del representante Javier Lich la fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la descentralización hasta por un monto de $6 millones.

La investigación se inició a raíz de una informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República que reveló irregularidades administrativas como insuficiencia de documentos qye sustentaran el gasto de los fondos asignados por la descentralización.

La fiscal anticorrupción Digna Barrios, a cargo de las diligencias, explicó que se realizaron un total de seis diligencias de allnamientos realcionadas con investigaciones iniciadas en el año 2024 por la presunta comisión del delito de peculado.