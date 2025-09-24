Archivan denuncia contra la dirigente sindical Nelva Reyes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una querella penal contra la dirigente sindical Nelva Reyes fue archivada este martes 23 de septiembre tras una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio.

La juez de garantías confirmó la decisión de la fiscalía de cerrar el caso, al considerar que “no se había acreditado el delito”, según destacaron los abogados de Reyes.

La dirigente sindical explicó que la jueza también señaló que las querellas presentadas solo buscan gastar tiempo y recursos, ya que carecen de valor probatorio.

“Quiero agradecer el respaldo que me han dado, porque es fundamental apoyar las luchas que hemos llevado adelante. No se puede atentar contra la libertad y el derecho de organización de los trabajadores”, afirmó Reyes, quien estuvo acompañada de otros dirigentes y abogados, entre ellos Carlos Lee e integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

La profesora Nelva Reyes, lideresa sindical y secretaria general legítima de la CGTP, ofreció declaraciones tras conocerse el archivo del expediente en su contra por falta de pruebas.

-Agradecidos con la solidaridad - pic.twitter.com/Y5DPpvpT2v — CGTP Panamá (@CGTPanama) September 23, 2025

“Esas querellas se interponen con el ánimo de intimidar a personas inquebrantables como usted. Por suerte, el sistema judicial se percató y no permitió que se cometiera una injusticia”, comentó Angélica Maytín Justiniani, expresidenta de Libertad Ciudadana.

La querella había sido presentada por el sindicalista Aniano Pinzón ante el Ministerio Público, a quien Reyes —secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP)— calificó de “traidor”.

Pinzón y Reyes mantienen diferencias que se agudizaron en junio pasado en el marco de las protestas lideradas por gremios magisteriales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en rechazo a las reformas a la Caja de Seguro Social.

En junio, los sindicalistas Julia Suira y Aniano Pinzón -que abogaban por la apertura de las calles y el diálogo con el Gobierno- fueron suspendidos por dos años del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), al cual también pertenece la CGTP.

“No acataron la línea política que definió Conato en distintas ocasiones”, dijo Reyes en su momento.