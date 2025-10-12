Armas por comida: autoridades reciben 24 armas de fuego y entregan bonos por $15,860 en Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Seguridad informó que en el programa Armas por Comida y Medicinas, realizado el pasado viernes, se logró retirar de las calles 24 armas de fuego.

De acuerdo con los datos de la entidad, también se entregaron 364 explosivos, entre ellos bengalas, 754 municiones y 11 proveedores.

El intercambio se llevó a cabo en el Centro Comercial 4 Altos, y entre las armas retiradas de las calles había 6 pistolas, 4 revólveres, 1 fusil y 13 armas tipo pellet.

El ministerio informó que en esta jornada se entregaron bonos por un monto de $15,860 y que, en lo que va de este año, la cifra llega a los $235,000.

El acto en Colón contó con la participación del titular de Seguridad, Frank Ábrego, quien adelantó que se evalúa extender el programa al distrito de David, en Chiriquí, y repetirlo en Colón, entre finales de octubre y principios de noviembre.