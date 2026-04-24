Panamá, 24 de abril del 2026

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    ESPIONAJE

    Arranca juicio por el caso de la máquina pinchadora: Rodríguez y Pittí comparecen vía Zoom

    Juan Manuel Díaz
    Arranca juicio por el caso de la máquina pinchadora: Rodríguez y Pittí comparecen vía Zoom

    A eso de las 9:15 a.m. de este viernes 24 de abril comenzó el juicio por la presunta comisión del delito de peculado, por la pérdida de equipos adquiridos durante la administración de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) para realizar escuchas telefónicas ilegales.

    Los dos imputados en este caso, Ronny Rodríguez y William Pittí, exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que se mantuvieron prófugos durante 12 años, comparecen vía Zoom desde la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecen detenidos.

    El inicio del juicio estaba previsto para el pasado lunes 20 de abril, pero fue aplazado para hoy luego de que se informara que el CSN no había sido notificado.

    En diciembre de 2014, el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Ronny Rodríguez (alias Didier) y William Pittí (alias Guillermo), pero no fue sino hasta el pasado 26 de marzo cuando se entregaron a las autoridades y accedieron a presentarse a juicio.

    El equipo fue adquirido durante el gobierno de Martinelli a la empresa MLM Protección por un valor de $13.4 millones. Según la investigación del Ministerio Público, era operado por Rodríguez y Pittí en un cuarto del edificio 150 del CSN, ubicado en Quarry Heights.

    En desarrollo…

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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