Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Fiscalía sustenta acusación

    Arranca juicio por masacre en La Joyita, orden de Cholo Chorrillo pudo ser detonante de la confrontación

    Juan Manuel Díaz
    Arranca juicio por masacre en La Joyita, orden de Cholo Chorrillo pudo ser detonante de la confrontación
    Centro Penitenciario La Jjoya. Archivo

    Una orden dada por Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo), jefe de la pandilla Bagdad, pudo ser el detonante de la reyerta ocurrida el 17 de diciembre de 2019 en la cárcel La Joyita, en la que fallecieron 13 internos y otros 11 resultaron heridos.

    Esta es la teoría que la Fiscalía de Homicidio y Femicidio presentó ayer lunes, al inicio del juicio contra 12 personas imputadas por los delitos de homicidio y lesiones personales contra privados de libertad.

    Al inicio del juicio, la Fiscalía, en su teoría del caso, sostuvo que dentro del pabellón, en que se encontraban unos 200 internos, se recibió la instrucción de ajustar cuentas con un grupo de reclusos rivales.

    Durante la investigación, algunos internos aseguraron que una división a lo interno de la pandilla Bagdad, liderada por Clarke, fue lo que originó la reyerta.

    Camargo Clarke está pendiente de que un tribunal federal de los Estados Unidos le dicte la pena de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de conspiración para el tráfico de drogas hacia ese país.

    Arranca juicio por masacre en La Joyita, orden de Cholo Chorrillo pudo ser detonante de la confrontación
    Jorge Rubén Camargo Clark, alias “Cholo Chorrillo”, fue extraditado a Estados Unidos. Cortesía/Policía Nacional de Panamá

    El juicio se inició a las 2:00 p.m. de ayer lunes, cuando el Tribunal de Juicio procedió a juramentar al jurado de conciencia, integrado por cinco hombres y tres mujeres. Posteriormente, las fiscales Paula Jiménez, Leydis Rangel y Jennifer Román presentaron la teoría del caso.

    En febrero de 2020, el juez de garantías Erick González imputó cargos a 12 personas por su presunta participación en el asesinato de 13 reclusos y por el delito de lesiones personales ocasionadas a otros 11 internos.

    Luego de los incidentes en La Joyita, la Policía Nacional realizó operativos de requisa y recuperó tres fusiles AK-47, tres pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 380 y un revólver calibre 38.

    La investigación por la introducción de armas en el penal está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, por lo que este tema no será debatido durante el juicio.

    En la fase de investigación, la Fiscalía aportó las declaraciones de tres testigos protegidos que aportaron elementos sobre la participación de varios de los imputados en el crimen.

    Este caso provocó que se redoblaran las medidas de seguridad en el Centro Penitenciario La Joya —donde está la cárcel La Joyita— y que se iniciara una investigación a los custodios y policías encargados de su vigilancia.

    El juicio se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad en el edificio 727. en Balboa.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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